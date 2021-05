Gli interventi di allargamento della strada provinciale 163 della Castagnola, realizzati nell’ambito del Terzo valico, non sono stati particolarmente riusciti, almeno in alcuni casi. Già l’intervento a monte di Voltaggio, vicino alla frana di Carbonasca, da tempo evidenzia un evidente movimento del terreno con l’asfalto che continua a spaccarsi verso valle. Anche in un altro punto della strada che collega la Val Lemme alla Valle Scrivia emerge lo stesso problema. In località Casasse, nel territorio comunale di Fraconalto, l’allargamento in corrispondenza di una curva ha ceduto, tanto che l’impresa incaricata dal Cociv ha dovuto transennare l’area poiché si è formata una spaccatura profonda e il terreno si è abbassato a vista d’occhio. Non si sa se alla situazione abbia contributo in particolare al transito dei mezzi pesanti, fatto sta che lavori eseguiti di recente e destinati a durare nel tempo stanno mostrando letteralmente crepe preoccupanti. La Provincia, titolare della strada, al momento non si occupa della situazione poiché la provinciale 163 è ancora in mano all’impresa incaricata dal Cociv.