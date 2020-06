“Sono gli ultimi interventi prima della consegna della strada”. Così la Provincia definisce i lavori in corso nel tratto della provinciale 161 della Crenna verso Serravalle Scrivia, dopo il tunnel della Crenna. Da tempo sono stati istituiti sensi unici alternati in corrispondenza dei cantieri allestiti dall’impresa incaricata dal Cociv, con inevitabili code di automezzi. L’allargamento della strada è iniziato circa sei anni fa e fa parte delle opere viabilistiche legate al Terzo valico, come l’ampliamento della galleria tra Gavi e Serravalle, riaperta a dicembre e costata 8,5 milioni di euro.

Nel tratto della provinciale la carreggiata è stata ampliata di alcuni metri ma, una volta concluso l’intervento principale, si sono creati avvallamenti nell’asfalto, probabilmente causati dal via vai di camion carichi di smarino e materiale edile diretti al cantiere del Terzo valico e al deposito della ex cava Cementir di Voltaggio. Il manto stradale rifatto non molti anni fa in alcuni tratti viene quindi scavato per ricostituire il fondo della carreggiata dove ha ceduto. “La strada – spiegano dalla Provincia – è in corso di sistemazione definitiva prima di essere consegnata all’amministrazione provinciale. A dicembre era stata presa in consegna la galleria anche se sul resto della 161 c’erano ancora interventi da eseguire”. I cantieri di queste settimane lungo la strada della Crenna dovrebbero quindi essere gli ultimi.