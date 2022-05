“Stranovi”. A Novi Ligure si corre per solidarietà.

Parte venerdì 27 maggio la 39ª edizione, della Stranovi, la manifestazione “ludico motoria ricreativa” organizzata da Atletica Novese con il patrocinio del Comune di Novi Ligure. Si corre insieme per solidarietà. Come ogni anno, la Stranovi ha uno scopo benefico: all’evento è stata dedicata una t-shirt, acquistarla varrà come iscrizione e il ricavato andrà alla Onlus IRIS, l’associazione che si occupa dell’assistenza ai malati oncologici e al Comitato Novese della Croce Rossa Italiana.

La manifestazione, non competitiva e aperta a tutti, si svolge su un percorso di 4 km (con partenza e arrivo in piazza XX Settembre) che toccherà molte vie del centro storico all’interno della cinta delle antiche mura cittadine. Possono partecipare tutte le persone che, alla data del 27 maggio 2022 avranno compiuto 18 anni; i minori potranno essere iscritti alla manifestazione da parte dell’esercente la potestà genitoriale. La partenza è prevista alle 20.15 da piazza XX Settembre.

Al termine della manifestazione verranno assegnati i premi ai gruppi più numerosi: al gruppo scolastico andrà il trofeo intitolato alla memoria di Andrea Chaves, che di Atletica Novese fu validissimo esponente, al gruppo non scolastico andrà il trofeo offerto da Fidas (Associazione Novese Donatori Sangue) e un premio verrà riconosciuto a scalare agli altri gruppi. All’organizzazione dell’evento contribuirà il MTB I Cinghiali, il gruppo novese dell’Associazione Nazionale Alpini e i ragazzi di Pazzanimazione.

Ritrovo e iscrizioni in piazza XX Settembre, dalle 17.30 alle 19.50 del giorno della manifestazione. Le preiscrizioni e il ritiro t-shirt si svolgeranno: per gruppi presso la sede dell’Atletica Novese, presso lo Stadio Comunale, dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20. Per i partecipanti singoli le preiscrizioni e ritiro t-shirt, presso il negozio Novi Running di Via Carducci 29.

Per maggiori informazioni: Atletica Novese – tel. 0143 321582 – 3356026725.