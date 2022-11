Una decina di studenti con i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni per portare beni per circa 6 mila euro ai profughi ucraini: sono i numeri della comitiva che lunedì 14 novembre partirà da Gavi alla volta della Polonia. Ieri l’iniziativa è stata presentata in municipio dal sindaco, Carlo Massa, e dal parroco, don Alvise Leidi, che faranno parte della missione insieme alla Croce Rossa, alla Protezione civile e al maresciallo dei carabinieri, Giovanni Lai. Sono stati raccolti soprattutto materiale sanitario e medicinali, oltre a sette gruppi elettrogeni. Il Consorzio Tutela del Gavi, presente ieri con il presidente, Maurizio Montobbio, ha donato numerose bottiglie di Gavi docg. La missione umanitaria arriverà a Rzeszow, in Polonia, a 20 chilometri dal confine ucraino. “Il motore di questa iniziativa – ha detto don Alvise – sono stati i ragazzi, che si sono dati da fare per tutta l’estate per raccogliere questo frutto della carità dei gaviesi”.