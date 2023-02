Sul palco del Teatro Civico di Gavi. ”Una Cena d’Addio”

In età giovanile non si è molto selettivi, di solito lo si diventa quando si cresce. Ecco che Pierre e Clotilde, si rendono conto di passare troppo del loro tempo a vedere e frequentare persone che, oggi come oggi, non sceglierebbero più di frequentare. E così decidono di darci un taglio: per ognuna delle persone che vogliono lasciare fuori dalle loro vite organizzeranno una “Cena d’addio” per salutare degnamente gli ex amici e lasciare in loro un buon ricordo.

Il loro progetto inizia invitando a cena una coppia di vecchi amici a cui però si presenta solo Antoine e le cose non vanno esattamente come i due avevano immaginato, prendendo una piega a tratti tragicomica, a tratti assurda, paradossale e sicuramente esilarante.

Una commedia spassosa, divertente e raffinata, scelta dalla compagnia perché – come spesso avviene con le commedie francesi – questo spettacolo ha la capacità di saper divertire e apparire leggero, per poi infiltrarsi nelle nostre contraddizioni anche con crudeltà.

”Una Cena d’Addio” i cui protagonisti sono Riccardo De Leo, Gianluca Guastella, Lia Tomatis, diretti da Andrea Borini saranno sul palco del Teatro Civico di Gavi, sabato 18 febbraio.

La commedia tradotta dal francese espressamente per “Compagni di Viaggio/Onda Larsen”, è stata scritta dagli stessi autori di “Le Prenom”: Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte.

Lo spettacolo fa parte della stagione Brand New in cartellone nei teatri di Arquata Scrivia e di Gavi, ed è organizzata dall’associazione culturale Commedia Community in collaborazione con il Collettivo Teatrale “Officine Gorilla”, e il contributo del Comune di Arquata Scrivia, del Comune di Gavi, della Fondazione CRT e della Regione Piemonte. Brand New è un progetto selezionato dal bando Corto Circuito 2022 della Fondazione Piemonte dal Vivo.

Inizio spettacolo ore 21. Informazioni e prenotazioni: [email protected] o 345-0604219.

Punti vendita: Il Giardino delle idee, Via Libarna 132 Arquata e Libreria Aut, Via Mameli 9, Gavi. Biglietteria online: https://www.diyticket.it/festivals/358/brand-new