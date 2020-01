Sul palco del Teatro della Juta arriva l’allegria di “Caro Goldoni”

Al solo nominarlo, Carlo Goldoni ispira allegria. Conosciuto in particolare per le sue commedie comiche, il grande scrittore- commediografo veneziano sarà omaggiato, venerdì 31 gennaio alle 21, al Teatro della Juta, con lo spettacolo dal titolo “Caro Goldoni”, una rappresentazione che, anche grazie al talento, la vivacità e lo stile degli attori sul palco, condensa splendidamente lo spirito del drammaturgo veneziano: due attori, quattro personaggi, due servi e due padroni diseredati che vivono in una casa nobiliare venduta pezzo a pezzo per pagare i debiti di gioco del padrone, si ritrovano risucchiati in un frenetico turbinio di equivoci, intrighi, maneggi e gelosie nel tentativo di salvare il lavoro e la casa.

“Caro Goldoni” è una summa dell’opera goldoniana: una storia nuova raccontata con scene delle sue commedie più belle. Una prova d’attori senza precedenti per uno spettacolo senza respiro. L’opera è stata scritta da Augusto Zucchi, in scena con Costanza Maria Frola, Pierpaolo Congiu. Aiuto regia Sara Santolini – Regia di Giulio Federico Janni

Lo spettacolo ben rappresenta il realismo del teatro goldoniano, che da un palco privilegiato mette in evidenza in chiave ironica, a tratti satirica, i rapporti dell’epoca, (siamo a metà del 1700), tra le classi sociali, popolo e nobiltà. A Goldoni si deve il passaggio dal Teatro dell’Arte, dove gran parte della commedia era lasciata all’improvvisazione degli attori, al teatro moderno che prevede che l’interprete reciti un copione.

“Caro Goldoni”, realizzato in una coproduzione Crab Teatro/Raumtraum/Frola Teatro. è stato rappresentato con grande successo la scorsa primavera al Fringe Festival di Torino e, la stagione Superhuman non poteva fare a meno di ospitarlo ad Arquata, per l’importanza che questo autore ha avuto nella storia del Teatro italiano e internazionale.

Ingresso posto unico €10 – Per info e prenotazioni: 345.060.4219 o [email protected]