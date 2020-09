Sulle strade di Novi Ligure controlli antivelocità

Automobilisti che pensano di essere piloti di formula uno e attraversano i centri abitati infischiandosene dei limiti di velocità mettendo così a rischio la vita dei cittadini.

Per arginare il problema ecco che la Polizia Municipale ha deciso di intervenire e da venerdì 25 settembre farà controlli con gli “autovelox” in vari tratti stradali di Novi Ligure, soprattutto lungo le vie di accesso alla città.

I controlli saranno disposti a rotazione, in particolare nei punti laddove si siano già verificati sinistri stradali o nelle vicinanze di punti sensibili, ad esempio scuole, ospedale.

“La velocità non conforme a quanto previsto dalle norme del codice della strada – spiegano con un comunicato stampa dal Comando – rappresenta, senza ombra di dubbio, una delle cause maggiori di incidentalità stradale anche con esiti gravi. Le postazioni di controllo per il rilievo della velocità saranno, ai sensi della vigente legislazione, segnalate a debita distanza mediante idonea segnaletica. Indipendentemente da tali controlli si invitano gli automobilisti ad adottare condotte di guida prudenti ricordando che, salvo altra indicazione, la velocià massima di percorrenza all’interno dei centri abitati è di 50 Km/h, ma in ogni caso la velocità deve essere commisurata al luogo, alle condizioni atmosferiche, della strada e alla visibilità”.