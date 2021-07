Al via la nuova rassegna “Suoni dalle colline del Gavi e dell’Oltregiogo”, sette appuntamenti musicali accompagnati da momenti culturali di svariato genere che spaziano dall’arte alla poetica e che vedono protagonisti principalmente ensemble cameristici e solisti di fama. La direzione artistica è affidata all’Orchestra Classica di Alessandria che, insieme al Comune di Gavi e all’Associazione Oltregiogo, ha promosso l’iniziativa. L’intento è quello di gemellare simbolicamente, in accordo con la prestigiosa struttura di Alba Music Festival, le terre del Gavi e dell’Oltregiogo con i paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero Monferrato. La prima data è prevista il 21 luglio a Piobesi d’Alba (Cuneo), all’interno della tenuta Carretta con “Opera da camera” a cura dell’Ensemble Variabile. A seguire, il 22 luglio serata dal titolo “Temi e arie che emozionano” all’esterno della Casa Gotica di Arquata Scrivia, con i Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria e il flauto solista di Giuseppe Nova. Il 30 luglio, nell’Oratorio dei Bianchi a Gavi, che al suo interno ha le scene affrescate del Giudizio universale del pittore seicentesco Giovanni Battista Carlone, lo spettacolo “Dante tra musica e arte” con l’ensemble dei Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria, l’ intervento dell’architetto Simona Cipollina, della restauratrice Francesca Regoli, di Luigi Pagliantini e di alcuni alunni della scuola media di Gavi.

A seguire, il 4 agosto, presso Cascina Binè di Novi Ligure “Solo per passione…” con i Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria ancora con flautista Giuseppe Nova. Il 22 agosto a Silvano d’Orba, nell’Oratorio di San Rocco, presso il Mulino della Pieve, il campione del mondo di fisarmonica Gianluca Campi insieme al Quintetto d’archi dell’Orchestra Classica di Alessandria. Il concerto si intitola “Tango e dintorni“. Il 2 settembre, l’Oratorio di San Giuseppe di Capriata d’Orba ospiterà l’ottetto Paganini diretto dal violinista Vittorio Marchese con un programma denominato “Geni in fuga“. Ultima serata a Serravalle Scrivia, il 5 settembre, presso la collegiata dei Santi Martino e Stefano, dal titolo “Il violino Virtuoso“, con la partecipazione della violinista svizzera Maristella Patuzzi, interprete internazionale che eseguirà con gli Archi dell’Orchestra Classica di Alessandria “Le quattro stagioni” di Vivaldi. Gli spettacoli inizieranno tutti alle 21 e saranno a ingresso libero (con prenotazione nel rispetto delle normative Covid-19 fino ad esaurimento posti). La rassegna è organizzata in collaborazione con “Orchestra in provincia.. e non solo!” e Alba Music festival. Gode inoltre del patrocinio della Provincia di Alessandria, del contributo di Regione Piemonte, Fondazione Crt di Torino, Fondazione Cral, Associazione Oltregiogo e Regoli restauri.