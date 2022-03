“Suoni dalle Colline del Gavi e dell’Oltregiogo” è la rassegna con la quale nel 2021 il Comune di Gavi ha voluto fortemente porre un connubio tra musica e cultura per valorizzare il territorio e promuoverlo. Ora l’obiettivo è organizzare una seconda edizione. La manifestazione ha coinvolto vari Comuni limitrofi, come Arquata Scrivia, Novi Ligure, Capriata d’Orba, Silvano d’Orba e Serravalle Scrivia fino a Piobesi d’Alba, in provincia di Cuneo. Ha visto come protagonisti i Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria, che hanno accompagnato musicisti di livello come Giuseppe Nova, Gianluca Campi e Maristella Patuzzi. “L’abbinamento musica/cultura – spiegano gli organizzatori – nasce proprio dal desiderio di far conoscere il nostro territorio per apprezzarlo e farlo crescere. In questo il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (Cral) è stato indispensabile. Indispensabile per ampliare e migliorare la collaborazione reciproca tra le associazioni ma pure tra i diversi Comuni, in una sinergia nuova e costruttiva, successiva proprio ad un periodo privo di socialità e fermo per tutte le attività ricreative”. La Fondazione Cral aveva destinato 5 mila euro a “Suoni dalle Colline del Gavi e dell’Oltregiogo” grazie al bando “Musica e Dintorni”. Quest’anno gli organizzatori vogliono allargare la manifestazione ad altri territori, come il Tortonese, che ha già manifestato interesse. “Questa rassegna – sostengono dal Comune di Gavi – ha posto le basi per una comunicativa nuova che mira a superare vecchi campanilismi per portare beneficio a tutti valorizzando il nostro territorio. I “suoni” riportati nel titolo non sono solo musicali, ma pure fatti di parole, dialoghi, relazioni sul nostro patrimonio, meritevole di essere preservato, così come di essere diffuso a livello conoscitivo incrementando curiosità e turismo”.