Le farmacie piemontesi hanno aderito alle sollecitazioni arrivate dal governo, che ha siglato con Federfarma il Protocollo, fornendo così ai cittadini la possibilità di effettuare i tamponi antigenici rapidi in farmacia a prezzo calmierato, con particolare attenzione alla fascia dei più giovani: 8 euro per gli under 18 e 15 euro per gli over 18. Sono oltre 200 le farmacie piemontesi che nel solo primo giorno hanno aderito al Protocollo, fanno sapere dalla struttura commissariale del Generale Figliuolo, “e questo dimostra lo spirito di servizio che i farmacisti garantiscono sempre nei confronti della cittadinanza e conferma la disponibilità delle farmacie a farsi carico dei bisogni della popolazione, in particolare in un momento, ormai prolungato, di emergenza sanitaria” afferma il dottor Massimo Mana, Presidente di Federfarma Piemonte,“e continueremo a farlo in ogni occasione sarà necessario: questo il ruolo della farmacia, presidio primo di salute”. “Siamo certi – continua Mana – che in breve tempo tutte le nostre farmacie applicheranno il protocollo e andranno incontro alle esigenze della popolazione”. Ecco le farmacia che hanno aderito tra Ovadese, Novese e Tortonese: Bosco Marengo: farmacia Gragnolati; Cassano Spinola: farmacia Barozzi; Cremolino: farmacia Alpa; Molare: farmacia Gualco: Novi Ligure, farmacie Moderna, Valletta, Pieve;

Ovada: farmacia Borgovada; Pasturana: farmacia Bianchi; Rocca Grimalda: farmacia Balza; Sale: farmacia Calleri; Serravalle Scrivia: farmacia Libarna; Tortona: farmacie Bidone, Zerba; Volpedo: farmacia Baravalle. “Il Generale Figliuolo si è voluto complimentare personalmente per questo risultato perché, ancora una volta, dal Piemonte arriva una risposta immediata e importante in questo nuovo momento di necessità legato alla gestione della pandemia – sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’Assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi-. Le nostre farmacie, fin dall’inizio dell’emergenza, sono state un sostegno fondamentale al fianco di noi istituzioni e di tutto il sistema sanitario per contrastare il Coronavirus, dai tamponi alla vaccinazione e, adesso, con questa nuova disponibilità a venire incontro alle esigenze economiche delle famiglie per il Green Pass. Andiamo avanti così, con la massima attenzione e sensibilità di tutti i nostri operatori sanitari, pubblici e privati, per garantire un Piemonte in sicurezza ai suoi cittadini e a coloro che, anche in una estate più difficile come questa, stanno scegliendo la nostra regione come meta delle proprie vacanze”. L’elenco completo delle farmacie piemontesi aderenti è disponibile aggiornato sul sito del Consiglio dei Ministri: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/ElencoFarmacie_20210806.pdf