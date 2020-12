“Tea e il perché dei 5 sensi”. Una nuova storia delle sorelle Maruffo.

Dopo il successo di “Tea e il segreto del medaglione”, di “Filippo e l’amico Alieno” e di “ Tea e il Salice ridente”, quest’ultimo tradotto anche in spagnolo “Tea y el sauce sonriente” le sorelle arquatesi Elisabetta e Monica Maruffo tornano con un nuovo libro, sempre dedicato ai bambini, dal titolo “Tea e il perché dei 5 sensi“.

In questa nuova avventura Tea spiega, alla cuginetta Margherita che frequenta la scuola primaria, il perché dei 5 sensi. Una storia con lo scopo di far prendere coscienza ai bambini del proprio corpo, insegnargli a conoscere ed esplorare la realtà che li circonda con un linguaggio accessibile, comprensibile, semplice e concreto.

La copertina e le illustrazioni del libro sono state realizzate dall’artista arquatese Miryam Campora.

Il libro, consigliato ai bimbi dai 6 anni in su, è acquistabile in tutte le librerie on line (Feltrinelli, Mondadori, Hoepli, Amazon, etc.), nelle librerie arquatesi e ordinabile in tutte le librerie.