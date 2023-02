Successo, sabato scorso, a Gavi, nel teatro civico per la “Madama Butterfly” portata in scena nella versione originale per pianoforte e cantanti solisti della Compagnia lirica Tenuta Cravina, diretta al pianoforte dal maestro Umberto Battegazzore. La serata ha fatto parte dell’Alexandria Opera Festival, sponsorizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Quasi tutto esaurito per ascoltare l’opera di Giacomo Puccini che racconta la celebre storia della geisha adolescente, Cio-Cio-san/Butterfly, andata in sposa a un ufficiale della Marina americana, Pinkerton, con un tragico e famoso finale. Grandi applausi per Tomoko Okabe, soprano, che ha interpreato Madame Butterfly/Cio-Cio-san; Pier Francesco Bollani, tenore (Pinkerton); Valerio Perna, tenore (Goro, sensale di matrimonio); Sara Bonini, mezzosoprano (Suzuki, servente di Cio-Cio-san); Marco Alampi, baritono (console degli Stati Uniti a Nagasaki). L’Alexandria Opera Festival, organizzata dall’Associazione Lyricum con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con la partecipazione e il patrocinio dei Comuni, insieme a imprese, associazioni e organizzazioni, è un evento itinerante che porta in scena la Madama Butterfly nei teatri e nei luoghi di interesse e rilievo. Dopo l’esordio a Casale Monferrato e gli spettacoli di Ovada e Gavi, sono previste altre date: il 18 marzo a Tortona, il 25 marzo a Valenza, il 15 aprile ad Acqui Terme, poi Novi Ligure e Alessandria. “Il nostro piccolo teatro sabato era pieno – dice l’assessore comunale Francesca Regoli -, a dimostrazione che Gavi, anche grazie all’aiuto della Fondazione, sta promuovendo, e vuole continuare a farlo, iniziative volte a soddisfare un bacino di utenza ampio e rivolto a tutte le fasce di età”. La Fondazione lo scorso anno ha contribuito anche all’organizzazione della rassegna “Sonorità dalle colline del Gavi e dell’Oltregiogo”, creata proprio a Gavi, che aveva lo scopo di essere itinerante e di coinvolgere comuni più piccoli e spesso esclusi da rassegne musicali.