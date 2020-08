Tempi indefiniti e costi ingenti per il nuovo ponte sul Neirone.

Rischia di essere di ben 500 mila euro la spesa necessaria per ricostruire il ponte sul rio Neirone, lungo la provinciale 162 di Monterotondo a Gavi. La Provincia, titolare della strada, ha chiuso la strada da circa un mese per via del cedimento del ponte: la struttura è in parte crollata ed è stato impedito il transito anche ai pedoni. “Abbiamo chiesto i fondi alla Regione – spiegano dal settore Viabilità di palazzo Ghilini – ma a oggi non ci sono certezze sui tempi della riapertura. Potrebbero servire fino a 500 mila euro poiché il ponte deve essere rifatto del tutto, più largo dell’attuale”. La spesa potrebbe toccare l’ingente somma indicata dalla Provincia poiché probabilmente l’intervento potrebbe essere simile a quello effettuato dopo il 2014 lungo la strada provinciale della Lomellina, dove il ponte sul rio Gavalusso, spazzato via dalla piena durante l’alluvione di sei anni fa, è stato completamente rifatto e ampliato, in base alle norme in vigore oggi. Le auto tra Gavi e Monterotondo possono transitare lungo la strada comunale della Lungarola ma non i mezzi pesanti viste le dimensioni ridotte della carreggiata. Per costoro è necessario arrivare a Serravalle Scrivia per raggiungere Monterotondo.