Tennis: il Memorial Carlo Bassano torna a parlare gaviese

Il Torneo federale di tennis di Gavi, da sette diventato il Memorial Carlo Bassano, torna a parlare gaviese. Anche se solo nel doppio, la gara è stata vinta vinta da Andrea Carbone e Martino Napoleone. Martino Napoleone ha mostrato il suo talento anche nel singolo, dove ha perso al tie break del terzo set la finale per due punti. L’ultimo a portare a casa il trofeo di singolo e di doppio è stato il gaviese “d’adozione” Ernesto Ivaldi, tesserato da sempre come socio a Gavi, circa 30 anni fa. Si prevede per lui una Seconda categoria ormai imminente all’inizio del 2022, essendo ormai forte su tutte le superfici a soli 20 anni. Andrea Carbone, a causa diversi motivi, non disputava tornei federali da sette anni. Nel Memorial Bassano 2021 era iscritto anche al singolare, dove è uscito al quinto turno, con una prova positiva, vincendo poi nel doppio. E’ il giocatore che senza dubbio ha giocato più match del torneo gaviese. All’edizione 2021 del torneo, tra singolo e doppio, hanno partecipato decine di concorrenti arrivati dal basso Piemonte e dalla Liguria.