Tennis. Si aggiudicano 3 set i tennisti novesi del “Nuovo Circolo Ilva”

Grande vittoria dei ragazzi della squadra B del Nuovo Circolo Ilva iscritta al Campionato Federale FIT di Serie D3. I giovani novesi, impegnati sui campi in terra sintetica di Corso Piave, hanno sconfitto per 3-1 la squadra A del Villaforte Tennis di San Salvatore Monferrato. Nel match di apertura Leonardo Vivian è stato impegnato in una dura battaglia con Davide Valsecchi, che ha dovuto cedere per ritiro nel set decisivo. Emanuele Rossi è stato protagonista di una partita molto equilibrata e combattuta ma alla fine è stato sconfitto nel terzo parziale da Orazio Bruno. Anche l’ultimo incontro di singolare ha avuto uno svolgimento analogo e si è concluso con la vittoria di Filippo Vivian al termine di una vera e propria maratona. Nel doppio conclusivo Edoardo Longo e Leonardo Vivian hanno ottenuto una bel successo per 6/4 7/6 sulla coppia Barberis/Ravetti. Domenica prossima I ragazzi novesi cercheranno di ottenere la qualificazione ai playoffs nella difficile trasferta di Ovada contro i rappresentanti del circolo Park. Nel prossimo weekend tornerà in campo anche la squadra A (Bellocchio, Lavezzaro, Simonassi, Morgavi e Ferrando) impegnata venerdì nel recupero di Valenza contro il Nuovo Tennis Paradiso e domenica, sui campi di casa, contro gli astigiani della Castagnolese, due impegni fondamentali perché concluderanno la fase a gironi e sanciranno le qualificate al tabellone regionale.