Durerà almeno 6 mesi lo stop allo scavo del tunnel del Terzo valico nel cantiere di Radimero, ad Arquata Scrivia. Le talpe meccaniche sono bloccate da giugno nella galleria scavata verso Genova per via della roccia friabile che ne blocca l’avanzamento e al momento c’è timore, soprattutto da parte dei sindacati, per la sicurezza dei lavoratori, per i quali, il mese scorso, la cassa integrazione attivata a luglio è stata prorogata per 13 settimane. Il fermo della scavo andrà avanti almeno fino al nuovo anno, come conferma il commissario di governo del Terzo valico, Calogero Mauceri, secondo il quale si stanno per concludere gli accertamenti tecnici, molto complessi, per capire come riattivare le talpe in una situazione definita “particolare e unica”. “L’obiettivo – conferma Mauceri – è ripartire al più presto in sicurezza con l’inizio del nuovo anno”. Il commissario ribadisce anche la fine dei lavori del Terzo valico resta fissata al 31 dicembre 2024 con “qualche titubanza”. Il sindaco di Serravalle Scrivia, Luca Biagioni, in Consiglio comunale ha spiegato di aver incontrato Mauceri a inizio ottobre a proposito dei lavori finanziati dal Terzo valico nel suo Comune. “Il commissario – ha detto il primo cittadino – ha ricordato che il rallentamento dello scavo del tunnel potrebbe portare a una proroga di un anno della fine dei lavori del Terzo valico, anche se per ora è solo un’ipotesi”.