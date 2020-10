Sciopero di quattro ore per ognuno dei tre turni di lavoro oggi, 26 ottobre, nel cantiere del Terzo valico di Castagnola, a Fraconalto. Lo hanno proclamato i sindacati edili di Alessandria, Feneal Uil, Fillea Cgil e Filca Cisl dopo il grave incidente di domenica notte: la volta di una galleria in costruzione da parte dell’impresa Technoscavi di Chieti è crollata addosso a un operaio cinquantenne originario della Basilicata, provocandogli fratture multiple in tutto il corpo. L’uomo è ricoverato a Genova in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

I sindacati parlano di un “crostone di cemento staccatosi dalla volta della galleria”, e parlano di “massimo sconcerto” per quanto avvenuto. Per questo, manifestando massima vicinanza alla vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro, hanno proclamato l’astensione dal lavoro per oggi e chiesto un incontro urgente con la Technoscavi, impresa che lavora in sub appalto per conto del consorzio Cgt, creato dalle imprese Pizzarroti e Collini, vincitrici del bando indetto dal Cociv per il cantiere di Castagnola.