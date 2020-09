Oggi pomeriggio, 24 settembre, sarà abbattuto l’ultimo diaframma della galleria Serravalle, il tunnel del Terzo valico partito dal cantiere del Basso Pieve a Novi Ligure scavato sotto l’area dei centri commerciali di Serravalle Scrivia. Un’opera che ha riscontrato non pochi problemi proprio a causa della presenza dei capannoni del Retail Park Serravalle: un anno fa si erano verificati problemi di infiltrazioni di acqua e fango dai pavimenti del negozio Mondo Convenienza, costretto alla chiusura per diversi giorni dopo l’intervento di vigili del fuoco. Nel giugno scorso la talpa gemella ha scavato il tunnel parallelo sotto cascina Praga, sede del centro commerciale, e il sottopasso tra l’area nuova e quella meno recente dell’Outlet. Il sottopasso è stato chiuso in via precauzionale per tre giorni.

Il mezzo meccanico è poi transitato sotto l’edificio che ospita l’Iper per poi dirigersi, come la talpa partita in precedenza, verso l’abitato di Serravalle e quindi il cantiere di Libarna. L’arrivo nel cantiere situato sotto la strada provinciale 161 è previsto per oggi alle 16 nel camerone dell’imbocco Sud della galleria Serravalle alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e del Commissario Straordinario del Terzo Valico, Calogero Mauceri. Con loro il presidente della Regione, Alberto Cirio; Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild; Marco Rettighieri, presidente del Cociv; Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore centrale di Ferrovie dello Stato e Maurizio Gentile, amministratore delegato e direttore generale di Rfi.