Nuovi controlli sulle polveri sottili a sottili Voltaggio. Il Comune ha chiesto e ottenuto ulteriori verifiche dopo che, lo scorso autunno, la relazione dell’Arpa effettuata tra settembre e ottobre aveva rilevato quantità di polveri a norma di legge ma simili ai centri abitati di Novi Ligure e Arquata Scrivia, dove il traffico e quindi l’inquinamento sono maggiori. La causa per Voltaggio, paese turistico che fa della qualità dell’aria uno dei suoi punti di forza, sono i camion del Terzo valico che fanno riferimento al cantiere Val Lemme e al deposito di smarino della ex cava Cementir, dove vengono ammassate anche le rocce scavate in altri cantieri della Grande opera, non solo di quello voltaggino. L’Arpa, a proposito della centralina installata in località Ciapin, vicino al cantiere, nel 2019 aveva scritto: “I valori medi, registrati a Voltaggio per le PM10, sono stati di 25 microgrammi/m3 in linea con quanto registrato dalle stazioni fisse di confronto di Novi Ligure e Arquata Scrivia”.

L’agenzia aveva registrato “tuttavia alcune giornate in cui i valori di PM10 a Voltaggio mostrano valori più elevati rispetto alle stazioni di confronto; considerato che l’area di Voltaggio presenta un fondo ambientale più basso, si consiglia di ripetere l’indagine in periodo invernale in condizioni peggiorative per l’inquinamento atmosferico”. Ecco perché da ieri sono in funzione due centraline: una nella stessa località, fa sapere il Comune, leggermente più verso il paese, l’altra è stata posizionata nel centro abitato, in piazza Sant’Antonio. “Fra un mese – ha scritto il sindaco, Giuseppe Benasso in un posto su Facebook – confronteremo i valori delle due centraline e capiremo se sul territorio di Voltaggio i valori saranno uguali. Comunque, l’amministrazione comunale, dal suo insediamento a oggi, non ha mai smesso di premere su Cociv per il rispetto dei protocolli su nebulizzazione dello smarino nelle operazioni di scarico nel deposito e lavaggio ruote dei camion, probabili cause delle polveri rilevate allora”.