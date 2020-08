Nessun ferito ma notte di paura tra Tortona e Novi Ligure, dove è arrivato il tornado che intorno alle 22 del 1° agosto si è abbattuto in particolare su Alessandria, dove i danni non si contano. A Tortona il vento fortissimo ha divelto parte del tetto del palazzo dove si trova la gelateria Fanelli, in corso Repubblica.

A Novi Ligure situazione non facile a causa di molti alberi sradicati in via Gavi, Via San Marziano, strada Molino di sotto, piazza 11 Settembre. Paura in via Garibaldi per un tetto divelto e finito sulla strada. Protezione civile, operai dei Comune, polizia municipale e vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte.

Nel resto del Novese solo vento forte ma non si registrano danni particolari.