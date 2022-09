Torna domenica la Gavilonga, la passeggiata tra le vigne creata negli anni Novanta da Carletto Bergaglio, farmacista innamorato della sua terra, Gavi, tanto da essere tra i promotori della Doc negli anni Settanta e tra i fondatori Cavalieri del Raviolo e del Gavi. Un evento che si è svolto fino al 2003, quando le condizioni di salute di Bergaglio iniziarono a peggiorare fino alla sua morte, nel 2005. Sei anni dopo Renato Bino, alla guida dei Cavalieri del raviolo, decise di organizzare nuovamente la passeggiata. Il 4 settembre è in programma un percorso di 7 chilometri nei territori di Gavi e Tassarolo tra vigne e boschi. Il ritrovo sarà alle 9 alla Tenuta La Meirana in località Lomellina a Gavi, da lì la partenza per le tenute San Pietro di Tassarolo e Sgavenna, appartenente alla famiglia Broglia, come La Meirana. Alla partenza è in programma la colazione alla gaviese con focaccia e vino bianco. Durante la passeggiata si potranno degustare i vini nelle tre aziende del Gavi docg, il salame, la testa in cassetta, le torte di verdure, la cima genovese e i ravioli De.Co all’arrivo, previsto alle 13,30. La Gavilonga è organizzata anche dalle pro loco di Gavi e Rovereto, dal Consorzio tutela del Gavi e dagli Amici del Forte e di Gavi, con il patrocinio del Comune. Costo, 28 euro; iscrizione obbligatoria entro sabato 3 settembre al numero 347/3414928 o alla mail [email protected]