Torna l’appuntamento goloso con Novi Gelato in Festa

Nell’ambito della Fiera d’Agosto che si svolgerà dal 3 al 5 agosto, torna per l secondo anno, Novi Gelato in Festa, iniziativa ideata dalla Consulta per il Commercio, l’Artigianato e l’Agricoltura del Comune di Novi Ligure in accordo con l’Amministrazione comunale.

Come nella scorsa edizione, anche quest’anno ci sarà il gelato al gusto “special” proposto dalle gelaterie aderenti e il Passaporto del Goloso i cui timbri potranno essere collezionati durante un percorso che segue la fiera e che, nel contempo permetterà di visitare il centro storico di Novi.

In Piazza Carenzi, nel cuore di via Roma, presso la Bottega del Sanconiglio, ci sarà un pit stop gratuito, per far collezionare ai golosi uno dei timbri utili a completare il proprio passaporto.

Proprio qui, il 4 agosto alle 17 ci sarà un appuntamento speciale, con il Laboratorio gratuito del Gelato, dedicato a tutti. Info e prenotazione 0143.341074 o scrivendo una mail a [email protected]

Novità 2021 anche il numero magico sul Passaporto del Goloso: per ottenerlo, basterà scaricare gratuitamente la App turistica Visit Distretto del Novese, cliccando sul menù in alto a sinistra (tre righette orizzontali) comparirà nell’elenco “Magic DN” che restituirà il codice univoco per ciascun passaporto. L’app potrà essere un valido assistente per permettere di scoprire i luoghi di Novi Ligure tra storia, architettura e curiosità.

Completando durante i tre giorni il passaporto si otterrà una “merenda gelatosa” a scelta (un cono gelato 2 gusti max 3 persone) da gustare a settembre 2021 in una delle gelaterie aderenti all’iniziativa.

Inoltre Novi Gelato in festa permetterà di giocare con le gelaterie, per decretare la Regina della festa e ricevere 1kg di gelato!

In questi tre giorni dedicati al gelato artigianale, basterà fotografare il proprio cono o coppetta, postarli su Instagram, menzionando la gelateria e @Novigelatoinfesta (account Instagram ufficiale della manifestazione). La gelateria che avrà collezionato più foto su instagram sarà decretata la “Regina della Festa”.

Novità 2021, verrà premiato anche la/il cliente che posterà più foto su Instagram taggando @Novigelatoinfesta nei 3 giorni dell’evento con una vaschetta da 1 kg offerta dalla gelateria Regina della Festa 2021.

Sempre in tema di fotografia, per riuscire a vincere il kg di gelato, il 4 agosto nel pomeriggio, due simpatici personaggi si aggireranno a bordo di un risciò per le vie di Novi Ligure (in particolare in prossimità delle gelaterie aderenti all’iniziativa e in Piazza Carenzi, dove si svolgerà il laboratorio del Gelato), diffondendo musica, scherzi sonori, spruzzate d’acqua e bolle di sapone, in uno spettacolo itinerante.

Ecco ad oggi le gelaterie aderenti: Riccardo Il Gelatiere V.le Rimembranza 45; Nicolò Capatti Pasticceria Gelateria Giardini Via Felice Cavallotti 126; Elvezia Bar Pasticceria Gelateria V.Le A. Saffi 40; Giuliateria 1860 Bar Gelateria Piazza Repubblica 10; Pit Stop gratuito; La Bottega del San Coniglio Piazza Carenzi

Il passaporto del goloso potrà essere ritirato presso le gelaterie aderenti all’iniziativa, da La Bottega del Sanconiglio o scaricandolo dal sito www.distrettonovese.it