Cinque paesi della Val Lemme partecipano alla seconda edizione degli Oltregiogo Days. Sabato 13 e domenica 14 maggio Basaluzzo, Carrosio, Gavi, Francavilla Bisio e Voltaggio apriranno i loro gioielli al pubblico. Ieri, 7 maggio, la manifestazione è stata presentata nell’atrio del municipio di Gavi. Nel capoluogo della Val Lemme saranno visitabili il Forte, la chiesa di San Giacomo Maggiore e l’Oratorio dei Bianchi, che custodisce un apprezzato affresco del Carlone. La Pinacoteca, la seconda per importanza in Piemonte, e palazzo Scorza Battilana, dove è ancora intatto lo studio del pittore Sinibaldo Scorza, saranno visitabili a Voltaggio. Tre gli edifici visitabili a Carrosio: palazzo Migliorati Gavotti, dove si trova il municipio, la chiesa di Santa Maria Assunta e l’oratorio della Santissima Trinità. A Francavilla Bisio la visita alla biblioteca comunale permetterà di conoscere il centro studi John Fitzgerald Kennedy con una rara collezione di libri dedicati al presidente americano. Inoltre, porte aperte nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie. Infine, a Basaluzzo, visite nei musei del tamburello e degli antichi mestieri situati nel Mulino comunale, nella chiesa di Sant’Andrea e nell’oratorio di Sant’Antonio Abate.

Le visite saranno tutte guidate da 18 giovani divulgatori “assoldati” dall’associazione Oltregiogo, organizzatrice dell’evento insieme ai Comuni aderenti. “Nella prima edizione degli Oltregiogo Days – ha spiegato il presidente, Dino Angelini – abbiamo avuto migliaia di visitatori, in particolare nei castelli. Il nostro obiettivo è da sempre quello di unire il territorio dell’Oltregiogo, costituito da oltre 60 Comuni tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna per sviluppare il turismo rendendo, per esempio, sempre fruibili i nostri gioielli presenti sul territorio. Finora alla nostra associazione hanno aderito 20 Comuni alessandrini ma due Comuni liguri, Masone e Campo Ligure sono entrati di recente”. Alla presentazione, oltre ai sindaci, al presidente della Provincia Enrico Bussalino e ai rappresentanti di numerose associazioni, hanno preso parte anche i vertici di Alexala, l’agenzia turistica provinciale. Dal presidente Roberto Cava un plauso agli Oltregiogo Days e un’esortazione a creare un canale di comunicazione turistico unico per il territorio. Per le visite degli Oltregiogo Days prenotazioni sul sito https://www.oltregiogo.org/prenotazioni-oltregiogo-days/