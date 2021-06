Tortona aderisce alla campagna regionale di lotta alle zanzare

Da quest’anno anche Tortona aderisce alla campagna di lotta alle zanzare avviata dalla Regione tramite l’Ipla (Istituto per le piante da legno e l’ambiente), che si occuperà della progettazione e della gestione amministrativa e tecnica delle relative attività.

Il Comune ha stanziato 28 mila euro, pari alla metà dell’investimento complessivo di 56 mila euro, cofinanziato dalla Regione, per il monitoraggio lo studio e gli interventi che limitino la diffusione delle zanzare: i trattamenti, che verranno avviati già dai prossimi giorni, sono di tipo larvicida e prevedono l’impiego di prodotti biologici, o comunque a basso impatto ambientale.

Il progetto regionale di lotta alle zanzare in Piemonte nacque a metà degli anni ’90 con l’approvazione di una legge regionale. Da allora si è sviluppato e ha operato in ambiti diversi a seconda delle esigenze che via via emergevano dal territorio. Tutti gli enti locali piemontesi (amministrazioni comunali, consorzi o associazioni di amministrazioni comunali, amministrazioni provinciali o altri enti pubblici) possono aderire al progetto e quindi essere soggetti beneficiari dei finanziamenti previsti, presentando nei tempi e nei modi dovuti un’apposita domanda di partecipazione per il cofinanziamento al 50% delle iniziative di lotta alle zanzare.

Perché un’attività risulti ammissibile a contributo è necessario che risponda a determinate condizioni. In primo luogo deve basarsi sui principi della gestione integrata, con forte propensione alla prevenzione e alla lotta larvicida. Deve inoltre prevedere uno studio preliminare del territorio e delle sue criticità, essere supportata da azioni di monitoraggio dei risultati e utilizzare metodologie fondate su basi scientifiche.