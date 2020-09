Tossicodipendente incendia un lenzuolo al pronto soccorso

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Tortona, al termine degli accertamenti, hanno denunciato per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio un tortonese di 21 anni, disoccupato e con precedenti di polizia.

Il giovane, ricoverato all’ospedale per grave insufficienza respiratoria, si era allontanato dal proprio reparto di degenza e si era recato al pronto soccorso; qui, per cause riconducibili probabilmente alla sua tossicodipendenza, ha appiccato il fuoco a un lenzuolo, lanciandolo su un carrello porta-medicinali, che a sua volta ha preso fuoco.

L’intervento del personale con gli estintori ha spendo le fiamme, che si stavano estendendo a una parete della corsia, causando la sospensione delle attività del pronto soccorso, poi riprese dopo le verifiche.