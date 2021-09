“TRASH! …2 …1 Stasera mi butto”. Uno show per sorridere e riflettere sul futuro del pianeta

Ancora una volta il cortile del Chiostro dell’Annunziata di Tortona diventa l’incantevole palcoscenico per ospitare un’altra tappa di “Attraverso Festival”.

L’appuntamento è per venerdì 3 settembre alle 21con la conferenza-spettacolo TRASH! …2 …1 Stasera mi butto tratta dal libro Trash. Tutto quello che dovreste sapere sui rifiuti scritto dalla giornalista Alessandra Viola e dal fisico e professore dell’Università di Padova Piero Martin.

Saranno gli stessi autori a raccontare la scienza e le storie che si celano dietro tanti oggetti di uso quotidiano dopo che hanno concluso la loro “vita utile”. Tra ricerca scientifica e sociale, educazione ambientale e curiosità scientifiche, storiche e artistiche e musica.

Cosa accade ai nostri telefonini? Quanto dura una bottiglia di plastica? Che pericolo rappresentano per la salute le nostre deiezioni se non sono raccolte e smaltite correttamente? Queste sono solo alcune delle domande che troveranno risposta nel corso della serata.

Attraverso storie e sketch Alessandra Viola e Piero Martin guideranno gli spettatori in un racconto di economia circolare che si dipanerà tra ricerca scientifica e sociale, educazione ambientale e curiosità scientifiche, storiche e artistiche, accompagnato dalle musiche di “Riciclato Circo Musicale”, il poliedrico gruppo di musicisti che suonano strumenti ideati e costruiti da loro, ottenuti a da rifiuti.

Una conferenza-spettacolo per imparare, divertendosi, cosa sono i rifiuti e come vengono gestiti oggi nel mondo, quali sono i più pericolosi per l’ambiente e per la salute e come è possibile trasformare quello che buttiamo in preziose risorse per lo sviluppo, anche a partire dai nostri comportamenti personali e collettivi.

Dai viaggi nello spazio alle profondità della Terra, dall’atmosfera ai fondali marini, i rifiuti sono ovunque e sono ormai parte della nostra cultura e anche un rischio per lo sviluppo sostenibile (pensiamo alla plastica!). Conoscerli e imparare a produrne meno, smaltirli meglio e riusarli è oggi più che mai necessario e può persino essere… divertente!

Entrambi gli autori di “Trash. Tutto quello che dovreste sapere sui rifiuti” hanno vinto numerosi premi nazionali ed internazionali per la loro attività di divulgazione scientifica, tra i quali ricordiamo miglior articolo scientifico dell’anno della Fondazione Armenise-Harvard vinto da Alessandra Viola.

Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con Gruppo Entsorga, azienda first mover nel settore del trattamento e della trasformazione dei rifiuti, la cui missione è studiare, sviluppare e applicare le migliori tecnologie proprietarie per attenuare l’impatto umano sul nostro pianeta.

Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e l’ingresso all’area di spettacolo è consentito ai possessori di green pass o di tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore, come da disposizioni vigenti.