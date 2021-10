Lamiere, un triciclo, tubi in ferro, lastre di asfalto e molto altro. I volontari che sabato mattina, 2 ottobre, si sono dati appuntamenti davanti alla sede della Croce Rossa di Gavi, in via Bosio, hanno portato via una trentina di sacchi di rifiuti dal Lemme, nel tratto tra il guado e il ponte di Borgonuovo. La terza passeggiata ecologica della Cri è stata legata a Puliamo il mondo, l’iniziativa nazionale promossa da Legambiente e i circa quindici cittadini hanno reso più pulito il corso del Lemme a ridosso di Gavi. Molto materiale, come le lamiere, l’asfalto e il resto è stato ammassato per essere poi smaltito a parte. Segnalata anche la presenza di un grosso tubo poco a valle del guado, segnalato al Comune. “Vogliamo proseguire questa proficua collaborazione – dice Mario Bavastro di Legambiente – tra il nostro circolo Val Lemme, la Cri e anche gli Amici del di Gavi e del Forte, presenti all’evento”.