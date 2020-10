Ubriaco fradicio alla guida di un’auto senza assicurazione e sotto sequestro. E non aveva neppure mai preso la patente. È successo a Serravalle Scrivia, protagonista un serravallese di 37 anni, D.P.M.. Con la sua Lancia Y, in via Berthoud, ha urtato una Fiat Panda, ferma in sosta davanti al Palazzo Municipale. L’uomo è sceso dalla vettura facendo fatica a reggersi in piedi. Gli agenti della polizia municipale accertavano che D.P.M. era in evidente stato di ebbrezza e che il veicolo condotto risultava sprovvisto di assicurazione obbligatoria, da circa due anni. Non solo: è emerso che il veicolo era già sottoposto a sequestro per lo stesso motivo e che il conducente era sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita.

Il veicolo veniva pertanto sequestrato anche per impedire che venga nuovamente messo su strada senza assicurazione. Il conducente veniva denunciato a piede libero per la guida in stato di ebbrezza, nonché per la violazione ai doveri di custodia di un bene sequestrato, e sanzionato per tutte le altre violazioni al codice della strada. Mentre alla malcapitata vittima dell’evento, dicono i vigili, non resterà altro che richiedere il risarcimento del danno al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, istituto appositamente previsto per questi casi.