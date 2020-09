Ultimo Aperitivo d’autore con Federico Ciriminna

Si chiude con oggi mercoledì 23 settembre la rassegna “Aperitivo d’autore”, organizzata dalla casa editrice Epokè. Protagonista è Federico Ciriminna con il suo nuovo romanzo “Vicina”. L’appuntamento è come di consueto alle 18.30 al Bar Marenco di Novi Ligure. Lautore sarà a disposizione per un firmacopie nel pomeriggio alla Mondadori Bookstore.

Il libro racconta la storia di un diciassettenne introverso la cui vita cambia quando, nella casa di fronte alla sua, si trasferisce Mikela, che sembra essere il suo esatto opposto. Quella che inizia come un’amicizia si trasforma in qualcosa di più, ma per lui diventa un’ossessione. Mikela è sempre nei suoi pensieri, nei suoi sogni, e quando non sono insieme inizia a spiarla, scoprendo di non essere il solo ad avere un rapporto speciale con la ragazza. Al contrario, si rende conto di non essere mai riuscito a comprenderla davvero. Capire Mikela diventa così la sua unica missione. Quanto in là riuscirà a spingersi prima di arrivare al punto di non ritorno?

Vicina – pp 246 – Edizioni Epokè – 15 euro

Per info e prenotazioni 346.791.1055.