Un “Aperitivo d’autore” con Lorenzo Robbiano

Prosegue al Bar Marenco di Novi Ligure “Aperitivo d’autore”, la rassegna letteraria che svolge ogni mercoledì alle 18.30, proprio l’ora dell’aperitivo. Questa settimana ospite è Lorenzo Robbiano con il suo “Bentornato Marenco”.

Lorenzo Robbiano, nel suo libro, ripercorre la vita del Teatro cittadino “Carlo Alberto” , successivamente intitolato al compositore novese Romualdo Marenco, dalla sua fondazione ai fasti che lo videro per un secolo indiscusso protagonista della cultura della città; dalla chiusura fino al lungo percorso di restauro che lo ha recentemente riportato agli antichi splendori. Completa il libro la storia dei teatri novesi, la cui presenza si può far risalire alla fine del 1600.

Il volume comprende anche una sezione fotografica che mostra le varie fasi della ristrutturazione, dai materiali ritrovati fino al completamento del restauro ed è impreziosito dalla foto di copertina di Emanuele Lince.

Alcune pagine del libro saranno lette dalla splendida voce dell’attore Andrea Robbiano, da ascoltare mentre si sorseggia un ottimo calice di bollicine accompagnato da trofiette alla Marenco.

L’appuntamento è dunque per mercoledì 9 settembre alle 18.30 in corso Marenco 155 a Novi Ligure. Per Info: tel. 346 7911055

Il libro è pubblicato da Edizioni Epoké – La Torretta – 148 pp – 20 euro

Lorenzo Robbiano è studioso di storia locale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, tra cui Sotto la neve il pane (2007); 9651 (2008); I Senza Volto (2012); I Senza Volto – parte II (2013); Quando a Novi c’era Raggio. L’uomo più ricco d’Italia (2016); Sovversivi (2018) Novi nel cuore. Erano gli anni Sessanta (2018); La Corona (2019). È stato direttore del settimanale «Il novese», del giornale «Novinforma» e coordinatore editoriale del mensile provinciale «Il Duemila». È stato sindacalista a tempo pieno nella Cisl e sindaco di Novi Ligure dal 2004 al 2014. È Cavaliere della Repubblica Italiana.