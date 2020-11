Un “Capodanno in bianco” e “A tavola senza sprechi”. Due incontri e tanti consigli

Non sappiamo ancora come si potrà festeggiare il Natale e il Capodanno, ma siamo quasi certi che “il liberi tutti” non sarà la parola d’ordine di queste feste, meglio trovare alternative per trascorrere, nonostante tutto, il periodo festivo con uno spirito positivo, all’interno delle mura domestiche insieme alle persone che ci abitano.

Ciò a cui possiamo non rinunciare è la buona tavola, ottimo cibo accompagnato da ottimi vini. A questo proposito, il Consorzio Tutela del Gavi, nell’anno del Cortese, invita a due incontri in live streaming, durante i quali esperti di enogastronomia e grandi chef metteranno in correlazione le eccellenze gastronomiche del territorio con il Gavi declinato nelle sue tre dimensioni: fermo, riserva e spumante,

Il primo appuntamento virtuale si svolgerà su Zoom, mercoledì 25 novembre in diretta alle 11. Titolo dell’incontro “Happy Gavi! Capodanno con il Grande Bianco Piemontese”. Parteciperanno Andrea Gori, sommelier & oste, fondatore di Vino da Burde; Federico Quaranta, conduttore del programma “Il Provinciale”, Andrea Ribaldone, chef del ristorante Lino di Pavia e resident chef di Identità Golose e Roberto Ghio, presidente del Consorzio Tutela del Gavi, da tutti loro arriveranno i consigli enogastronomici per la notte di San Silvestro in casa.

La seconda data in calendario è fissata per giovedì 26 novembre alle 17.30, sempre su Zoom live streaming . In questo incontro dal titolo “Il Gavi e la tavola responsabile”, si parlerà di creatività in cucina con gli avanzi di Natale, come riutilizzare gli avanzi delle feste creando ricette gustose e responsabili; un menù sostenibile accompagnato dal Gavi. A parlarne saranno Franco Aliberti, chef “green” dalla cucina a scarto zero; Lisa Casali, scrittrice esperta di alimentazione sostenibile, fondatrice di Eco Cucina, Anna Prandoni, direttrice di Gastronomika; Dario Bergaglio, vice presidente del Consorzio Tutela del Gavi.

Per partecipare: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yWz2tbLGS9a3-8ibfv_eDA