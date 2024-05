Stazzano rinuncia alla sua Fiera per lasciare spazio a quella di Arquata.

La Fiera di Maggio prevista a Stazzano per domenica 19 maggio, è stata purtroppo annullata”. Ad annunciarlo il Comune la pagina ufficiale. La motivazione è la concomitanza con la fiera ad Arquata Scrivia che avrebbe dovuto svolgersi il 1° Maggio, ma è stata spostata come spieghiamo qui di seguito.

Peccato, perchè sono due eventi diversi o addirittura che si completano. La Fiera di Stazzano è per famiglie, con tanti eventi dedicati ai bambini, mentre la Fiera di Arquata è per lo più dedicata allo shopping.

Le previsioni meteo con vento e pioggia, per altro rispettate, pronosticate i 1° maggio scorso, hanno costretto i vari organizzatori a sospendere o rinviare gli eventi in calendario.

Così è successo anche per la tradizionale Fiera dedicata ai SS. Filippo e Giacomo ad Arquata Scrivia. Non che ora il tempo sia proprio stabilizzato ma, tenendo le dita incrociate, l’atteso evento si svolgerà nei metodi classici, domenica 19 maggio. Fin dal mattino e per tutta la giornata centinaia di bancarelle “invaderanno” il paese. Torneranno anche le giostre del luna park, in Piazza dei Caduti. Nell’area commerciale “Le Vaie”, ci sarà la fiera del bestiame. Per l’occasione i negozi resteranno aperti. Inoltre, nella frazione di Rigoroso sfileranno moto e auto d’epoca.

Il giorno precedente, sabato 18 maggio, il centro storico sarà lo scenario per allestire oggetti, mobili, gioielli vintage, nel “Mercatino dell’antiquariato”, realizzato a cura dell’Assessorato al Commercio. L’evento è destinato a ripetersi ogni terzo sabato del mese.