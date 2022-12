Un Natale di “comunità” a Serravalle.

Far vivere il Natale nel suo originario significato di condivisione comunitaria, accoglienza e socialità. E’ questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Serravalle Scrivia che, con la collaborazione delle Associazioni locali ha ideato molte iniziative spalmate su tutto il periodo delle festività che ha racchiuso in una rassegna dal titolo “La Magia del Natale”.

Il primo appuntamento è in calendario giovedì 8 dicembre, con “Accendiamo le Feste”. Alle 17.00, in Piazza Paolo Bosio sulle note del concerto “Christmas present juke box”, storici canti della tradizione e grandi classici del pop, i “Strean of – Conscious Wave”, in formazione trio con il performer Alessandro Imelio, il pianista Andrea Negruzzo e la splendida voce di Giulia Aneli,, ci sarà l’accensione dell’Albero e delle luminarie che quest’anno sono state scelte a led che, per motivi di risparmio energetico, verranno accese con orari ridotti. La Pro Loco e la Croce Rossa offriranno panettone, cioccolata calda.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà in Biblioteca.

La rassegna proseguirà venerdì 16 dicembre, alle 17.00, in Biblioteca con “Buon Compleanno zia Jane. 200 anni di amore, dolci e ironia”. Un pomeriggio natalizio con Jane Austen, l’autrice di “Orgoglio e Pregiudizio” a cura della giornalista e scrittrice Patrizia Ferrando. A seguire una aristocratica sosta zuccherata con assaggi d’altri tempi.

Sabato 17, doppio appuntamento: alle 17.00, in Biblioteca, “Rockin’ Christmas. Raccontare il Natale da che musica è rock”, parole&musica con Roberto Paravagna.

Alle 21.00, nel Centro Pastorale Maria Regina, il “Tradizionale Concerto di Natale” del Corpo Musicale Pippo Bagnasco.

Domenica 18, dalle 16.00, sempre nel Salone Maria Regina, una divertentissima festa per bambini, “Il Pazzo Show di Natale”, realizzata e curata da Pazza Animazione e organizzata in collaborazione con i consiglieri di minoranza Bocca e Sestito, che l’amministrazione ringrazia di cuore.

Mercoledì 21, in Biblioteca, alle 17.00, presentazione del libro dal titolo “Chieketè Onlife 2022”. Un’ antologia di “serravallesità” tutta da scoprire a cura dell’Associazione Storico Culturale Chieketè.

Venerdì 23, alle 21.00, in Biblioteca si attende il Natale con “Lux Vivens. La luce che viene nel Mondo”. Inni e canti sacri di Santa Hildegard von Bingen, interpretati dall’Ensemble Scivias.

Per tutto il mese di dicembre, seguendo i social dell’Associazione Commercianti e Artigiani di Serravalle si potranno scoprire le date degli “Aperinatale” nei locali del paese e sabato 24, dalle 17.00, in piazza Vittorio Veneto, il Circolo “Arci Berthoud” offrirà ai passanti Vin Brulé e Castagne, per augurare a tutti uno splendido Natale.

“Un programma sobrio, come è giusto che sia, in questo periodo segnato da congiunture sociali ed economiche internazionali molto difficili,- spiegano dal Municipio – ma ricco di iniziative di qualità, di cui andiamo davvero orgogliosi, che rispecchia in pieno la nostra volontà di dare risalto alla cultura, alla tradizione e alle peculiarità del nostro territorio”