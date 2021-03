Il guado sul Lemme a Gavi sarà abbattuto e al suo posto sarà costruito un ponte. È l’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Massa, che ha inserito l’intervento nell’elenco dei progetti da finanziare con i fondi del Terzo valico. Gavi ha ottenuto dal progetto condiviso 2,9 milioni di euro: di questi, 2,2 milioni andranno al nuovo ponte, che risolverà uno dei problemi più importanti della viabilità locale.

Come è noto, in occasione delle piene del Lemme il guado deve e infatti essere con l’intervento del personale del Comune. Il guado è inoltre privo di barriere e marciapiedi ed è quindi costantemente un rischio per pedoni e automobilisti. Con il ponte i collegamenti tra le provinciali 160, 170 e 168 saranno quindi sempre garantiti, anche in caso di maltempo. Il Comune ha così rinunciato alla costruzione del parcheggio multipiano nella ex cava all’ingresso del paese.