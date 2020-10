Un parcheggio multipiano nella ex cava di via Bertelli. È con questo intervento che la nuova amministrazione comunale di Gavi punta a risolvere il cronico problema della carenza di posti auto in paese, specie nei fine settimana. L’ex cava attualmente è utilizzata come parcheggio per i camion e attende da decenni la riqualificazione prevista alla fine dell’attività di estrazione del materiale, avvenuta negli anni Ottanta. Riqualificazione che sarebbe toccata ai cavatori ma che, alla fine, è passata in capo al Comune dopo l’acquisizione dell’area, dove sono state realizzate anche alcune case popolari. Le passate amministrazioni comunali hanno più volte inserito nel programma delle opere pubbliche la sistemazione della ex cava, senza mai eseguirla probabilmente per la mancanza di fondi. Ora, l’amministrazione Massa punta su questo progetto anche per consolidare la strada comunale che conduce al Forte, sempre a rischio frana. I fondi per questi lavori arriveranno dal Patto per il territorio riferito al Terzo valico. Gavi dovrebbe ottenere 2,9 milioni di euro, secondo la ripartizione concordata la scorsa settimana fra gli undici Comuni interessati dai cantieri e dai lavori della linea ad ala capacità, intesa che attende l’approvazione definitiva da parte del governo. “Con una parte di questa somma – spiega il vicesindaco, Valerio Alfonso – puntiamo a realizzare il multipiano.

Riteniamo infatti che il primo problema da affrontare a Gavi sia quello dei posti auto: il turista che arriva e non sa dove parcheggiare rischia di andarsene. La struttura è a soli cinque minuti a piedi dal centro abitato e si può pensare comunque a un servizio navetta. Inoltre, un altro intervento è la realizzazione di una pista ciclopedonale che da piazza Dante arrivi fino a località Fabbrica, in modo da mettere in sicurezza chi percorre a piedi località Valle”. Il parcheggio multipiano pubblico era stato promesso nel 2006 dall’amministrazione Albano nell’ex garage del Cit ma alla fine, dopo le elezioni di quell’anno, ne è uscito un parking privato con solo una ventina di posti a servizio del supermercato Gulliver, oltre al palazzo residenziale e ai box auto sempre privati. La pista ciclopedonale dal convento di Valle all’incrocio per Pratolungo era già prevista nel 2006 dal progetto definitivo del Terzo valico come opera compensativa a carico del Cociv ma nel 2011 il Comune, al quale toccavano gli espropri, preferì rinunciare per quest’ultimo motivo. Con i fondi in arrivo dal Patto per il territorio il Comune vuole anche cablare il centro abitato di Gavi e progettare la circonvallazione e il ponte al posto del guado.