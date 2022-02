Un tuffo negli Anni ’60 con “The Rokes”, il libro di Roberto Paravagna.

Inghilterra 1960: la nuova ondata musicale, il rock n roll, ha spazzato via quello che c’era della vecchia nazione. Le abitudini, il perbenismo, la moralità, i modi, le mode”. In questo clima stimolante, quattro giovani inglesi, Shel, Bobby, Mike e Vic (quest’ultimo lascerà il posto a Johnny), si fanno contagiare dalla febbre del rock ‘n roll, una febbre che non li abbandonerà più.

Il racconto di un’epoca che pare lontana anni luce è racchiuso nelle pagine di “The Rokes”, il nuovo libro scritto dal giornalista, musicista Roberto Paravagna, edito da Arcana, che sarà presentato venerdì 11 febbraio, alle 21.00, nella Sala Conferenze della Biblioteca comunale “Roberto Allegri.

Nel libro Paravagna scrive la storia di quattro ragazzi che suonano nei pub di Carnaby Street e nelle sale da ballo dell’Inghilterra.

Dopo vari cambi di nome e di formazione, i Rokes approdano in Italia, all’Ambra-Jovinelli di Roma, dove tra il pubblico c’è un attento Teddy Reno, abile a non lasciarseli sfuggire per accompagnare Rita Pavone in giro per lo Stivale. Il mix è folgorante: capelli lunghi, stivaletti con il tacco alto, smaccato accento inglese che colora il loro italiano d’oltremanica, chitarre con una strana forma “a nido di rondine”. Tanto è sufficiente alla stampa nazionale per etichettare il complesso come “I Beatles italiani”. È l’inizio del grande successo, consolidato nel nuovo tempio generazionale, il Piper, dove i Rokes passano dal blues al rhythm’n’blues per approdare al beat in chiave italica e piazzarsi nei primi posti delle classifiche di vendita, tra concerti, apparizioni televisive, pubblicità, premi, film, con tanti album e 45 giri. Ma oltre a raccontare l’ascesa dei Rokes, questo libro vuole riscoprire i membri del gruppo anche come singoli artisti. Molti conoscono l’attività di Shel Shapiro, ma che hanno fatto Bobby, Mike e Johnny?

Attenzione: come da normative vigenti riguardanti gli eventi svolti nelle Biblioteche e altri luoghi di cultura, per partecipare sarà necessario essere in possesso di Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2.