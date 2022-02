Una Biblioteca tutta nuova per Voltaggio.

La Biblioteca Civica di Voltaggio cambia sede. La notizia è stata pubblicata oggi sul notiziario del Comune. Una scelta dettata dai molti libri che non trovano più spazio nell’attuale sede di Piazza Garibaldi, dopo che tra il 2020 e il 2021 sono arrivate al Comune diverse migliaia di euro per l’acquisto di nuovi volumi che andranno ad arricchire l’offerta per i lettori.

Grazie al contributo della Fondazione Cral di Alessandria, la Biblioteca potrà trasferirsi in Via De Rossi 2 bis, nell’edificio delle scuole, quindi sarà facilmente fruibile anche dalle scolaresche. Inoltre, la Biblioteca sarà accessibile dalla pubblica via mentre ora l’entrata è sul retro del Palazzo Comunale.

Dopo indispensabili lavori di ristrutturazione dei locali, saranno acquistati nuovi scaffali, nuovi arredi per la sala di lettura e attrezzature informatiche. Quando tutto sarà pronto i libri saranno trasferiti da una ditta specializzata.

Ma questa nuova Biblioteca riserva ancora una chicca per gli abitanti, per i villeggianti e in generale per amanti dei libri; durante la bella stagione sarà possibile organizzare incontri culturali nel silenzioso cortile interno.