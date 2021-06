La battaglia per salvare la legge del 2016 contro il gioco d’azzardo patologico finisce nelle piazze. In Consiglio regionale il centrodestra era stato costretto a fare marcia indietro sulla prima proposta di modifica della norma, a fronte del muro creato dalle opposizioni, e in seguito ha ripresentato un testo molto simile, che punta a liberalizzare maggiormente la presenza delle slot machine, le macchine mangiasoldi che hanno rovinato e rovinano migliaia di persone. La norma di cinque anni fa pone limiti e distanze dai punti sensibili e impone di spostarsi alle attività che non sono in regola. La Lega e i suoi alleati, dietro il paravento dei posti di lavoro, vogliono difendere gli interessi del settore. Ora il gruppo consiliare 5 stelle ha deciso di organizzare la raccolta firme “#FUORIGIOCO – Alziamo le difese per sconfiggere l’azzardo patologico” per salvare la legge regionale 9/2016 “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”.

Il via è previsto questa settimana in tutte le piazze del Piemonte, precisamente da sabato 12 giugno con una serie di banchetti allestiti nei principali Comuni del Piemonte. “I punti raccolta – spiegano i 5 stelle – saranno indicati sul sito www.piemonte5stelle.it e sui canali social del Movimento 5 Stelle Piemonte. La petizione è rivolta al Consiglio regionale del Piemonte, con l’obiettivo di portare a Palazzo Lascaris la voce di chi si oppone al progetto, targato Lega e centrodestra, mirato a smantellare una buona legge, rivelatasi molto utile a combattere le dipendenze da gioco d’azzardo. La mobilitazione – concludono i consiglieri 5 stelle – si aggiunge al lavoro dei Consiglieri del Movimento 5 Stelle e delle opposizioni in Consiglio regionale, dove attraverso un muro di oltre 60 mila emendamenti è già stato respinto il primo tentativo leghista di mettere mano alla legge. Ora inizia una nuova battaglia, in piazza ed in aula, per bloccare anche il disegno di legge proveniente dalla Giunta regionale”.