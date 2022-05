Sarà interamente in metallo e per costruirlo servirà una gru con un braccio da 90 metri. La Provincia ha predisposto il progetto per rifare il ponte della Gnocca, nel territorio di Borghetto Borbera, lungo la strada provinciale 140. Un intervento atteso da anni: dal 2020 il transito sul ponte delle Strette è regolato dai semafori e sono stati installati numerosi dossi per impedire che le vibrazioni dei veicoli danneggino ancora di più un manufatto in condizioni non buone. In vigore anche il divieto di transito per i mezzi superiori alle 10 tonnellate. Un situazione di disagi per l’alta Val Borbera, messa in evidenza nella recente presentazione del Tour gastronomico delle Valli Borbera e Spinti. La Provincia assicura che il cantiere partirà prima possibile evitando la chiusura al traffico della strada 140. Come si diceva, il nuovo ponte sarà in metallo e sarà varato sul posto in dieci giorni utilizzando una maxi gru cingolata che sarà sistemata nell’unica piazzola presente. Il progetto è stato sottoposto alla Soprintendenza e approvato. Per ridurre i tempi del cantiere e quindi i disagi alla viabilità non sarà impiegato calcestruzzo: una volta varato il ponte sarà asfaltato essendo la superficie costituita da materiale già impermeabilizzato. La spesa da parte della Provincia sarà di 1,4 milioni di euro. Un intervento che dovrà essere coordinato con i lavori sul ponte del Carmine dove è prevista la messa in sicurezza delle pile, intervento in fase di aggiudicazione.