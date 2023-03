“Una Mille Frida”, l’arte e la vita dell’artista messicana.

Frida Kahlo, prima di essere una grande artista è una donna coraggiosa. Non a caso è un simbolo del femminismo proprio per la sua libertà intrinseca, la sua indipendenza, tratti caratteristici che ha trasferito nelle sue opere dove sono spesso presenti, il suo corpo martoriato e l’alea della morte che l’ha accompagnata nel corso della sua breve vita. Ma, come una sortacontraddizione, nei dipinti di questa artista straordinaria e audace, leggiamo la gioia di vivere come nel suo ultimo lavoro quando, consapevole che la vita la stava lasciando, dipinge “Viva la vida”.

A pochi giorno dalla festa della Donna, domani, sabato 11 marzo, nella sede della UniDueValli Borbera e Scrivia, Luisa Caccia Gibelli parlerà di Frida Kalo della sua vita, del suo amore per il marito anche lui pittore, Diego Rivera, che ha sposato ben due volte e naturalmente della sua arte.

L’incontro dal titolo “Una Mille Frida”, promosso da Uniduevalli, Consulta Pari Opportunità e Amici dell’Arte, sarà accompagnato dalle note musicali eseguite da Roberto Paravagna.

Appuntamento sabato 11 marzo alle 17 in via Berthoud, 60.