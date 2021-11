Una nuova rotonda per il futuro centro commerciale in viale Piemonte

Per migliorare la sicurezza stradale e ridefinire l’area dell’incrocio è stata realizzata una nuova rotonda tra via Romagnolo e viale Piemonte a servizio del nuovo centro commerciale in costruzione nell’area dell’ex parcheggio dei camion, dove si insedieranno un supermercato Ekom e altre due attività.

Sono state formate anche delle isole spartitraffico per convogliare il traffico del centro commerciale, prevedendo una corsia di accumulo per l’ingresso e l’obbligo di svolta a destra per l’uscita dal parcheggio. La circolazione nella rotanda inoltre si svolge in senso antiorario con diritto di precedenza per chi ha già impegnato la rotatoria, mentre i veicoli che dal parcheggio del centro commerciale si immettono su viale Piemonte devono fermarsi e dare la precedenza con l’obbligo di svolta a destra. Un’apposita ordinanza del comandante della polizia municipale, Orazio Di Stefano, ne disciplina la circolazione.

Il terreno, per una superficie complessiva di 14.350 metri quadrati di cui circa 3.900 utilizzabili, è di proprietà della Codelfa, società del Gruppo Gavio, che l’aveva acquistato dal Comune a fine 2018.

Il progetto prevede la realizzazione di un complesso commerciale con superficie di vendita inferiore a 2.500 metri quadrati, composto da 3 capannoni per attività commerciali: il più grande, di 1.500 metri quadrati, per la vendita di generi alimentari (il supermercato Ekom), mentre le altre due unità immobiliari, di 600 e 400 metri quadrati, per il commercio di generi non alimentari: nel primo capannone aprirà un mercatone di varia merceologia, mentre quello più piccolo non ha ancora un inquilino.

Nell’area sono previsti anche 211 parcheggi. Rotatoria, svincolo e illuminazione pubblica sono opere realizzate dalla Codelfa a scomputo degli oneri di urbanizzazione e necessarie a garantire la sicurezza della zona, che con il nuovo insediamento vedrà aumentare il traffico pedonale e dei veicoli.