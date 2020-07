Una vita di successo. Mauro Berruto si racconta a “La valigia dell’artista”

L’ex CT della nazionale di pallavolo ospite della trasmissione che andrà in onda giovedì 23 luglio alle 21 sulla pagina Facebook del Teatro della Juta

Una laurea in filosofia nel cassetto per dedicarsi alla sua grande passione: la pallavolo. Una passione che per Mauro Berruto, è diventata una professione di successo. Nel ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale italiana maschile ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 e due argenti agli Europei di Vienna 2011 e di Copenaghen 2013.

Mauro Berruto è il prossimo ospite principale de “La valigia dell’artista”, la trasmissione online del Teatro della Juta di Arquata Scrivia in cui personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, seguendo un format ormai collaudato, Mauro racconterà la sua vita da un punto di vista curioso e inedito e le sue esperienze sue esperienze di allenatore in Italia e all’estero, attraverso tre oggetti per lui significativi.

Classe 1969, Berruto inizia a lavorare nel mondo della pallavolo nel 1994. Nel 2001, dopo aver vinto due Coppe Italia nella categoria A2, viene eletto migliore allenatore della categoria. Nel 2003 entra a far parte dello staff della Nazionale Italiana, che accompagna agli Europei del 2003, alla World League del 2004 e alle Olimpiadi di Atene del medesimo anno. Dal 2005 al 2010 allena la nazionale finlandese di pallavolo maschile, raggiungendo con questa il quarto posto assoluto agli Europei del 2007 e aggiudicandosi il titolo finlandese di Coach of the year 2007. Nel 2010 viene nominato head-coach della Nazionale Italiana maschile e Direttore tecnico delle nazionali giovanili fino al 2014, riuscendo a inanellare una serie di successi.

Dal 2016 al 2018 ha ricoperto il ruolo di Ceo della Scuola Holden di Torino di cui è attualmente membro del Board. Oggi è il Direttore Tecnico delle Nazionali olimpiche Tiro con l’Arco.

Berruto si occupa anche di formazione manageriale e partecipa spesso a eventi organizzati da grandi aziende e università. Un personaggio eclettico, con il quale è facile interagire grazie alla sua vastità di interessi. Ultima informazione, Mauro Berruto ha scritto due romanzi : Andiamo a Vera Cruz con quattro acca, con il quale nel 2005 ha ricevuto il Premio Coni per la letteratura sportiva e Independiente Sporting entrambi pubblicati da Bradipolibri

Tra gli ospiti della puntata, il direttore tecnico del settore maschile dell’Alessandria Volley Johnny Palermo e la musica della cantautrice Elisabetta Gagliardi.

La trasmissione, realizzata nell’ambito del progetto “Accademia della Juta – Nuove Trame Artistiche”, nasce con l’intento di preservare e rinforzare la rete di rapporti con il pubblico durante l’emergenza Coronavirus, andrà in onda giovedì 23 luglio alle ore 21 sulla pagina Facebook del Teatro della Juta e in replica venerdì 24 luglio alle ore 21:30 su Radio Gold TV (canale 654 del digitale terrestre).

(foto: facebook)