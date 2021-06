Un’opera d’arte come un libro per il 2020: terzo posto per Denisa Giurgea.

Complimenti a Denisa Giurgea, 19 anni, di Gavi, studentessa del Liceo Cellini di Valenza e ormai prossima alla maturità. La giovane si è classificata terza a livello nazionale nel concorso Libro d’artista. Il tema dell’edizione di quest’anno proponeva di creare un’opera d’arte sotto forma di libro per descrivere l’anno passato secondo il libero sentire dell’autore. La giuria del premio ha valutato molto positivamente il lavoro di Denisa, che si è classificata molto bene nella categoria Scuole superiori. “La tua partecipazione al concorso – hanno scritto i giudici – ha contribuito a promuovere l’arte nelle sue forme variegate e ad aprire porte a giovani artisti come te”. Come premio, la studentessa gaviese potrà esporre il suo lavoro per dieci giorni in una mostra collettiva insieme ad altri studenti nella galleria d’arte Casana 11 a Genova. La premiazione è avvenuta domenica 13 giugno nel capoluogo ligure.