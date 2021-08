Otto incontri, due laboratori dislocati nei paesi dell’Alta Val Borbera e 500 bambini con le loro famiglie. Sono questi i numeri di Sarvego, il festival dedicato alla letteratura e all’illustrazione per ragazzi che, sabato 28 agosto chiuderà la sua prima edizione.

L’appuntamento è nei prati attigui al Mulino di Richin in località Lago Cerreto, nel comune di Mongiardino. Qui alle 16.30, Daniela Carucci, autrice di letteratura e teatro per l’infanzia leggerà “La zuppa dell’orco” di Vincent Cuvellier. Il racconto, vincitore del Premio Andersen 2017, riprende il sapore, il ritmo e i temi di favole e leggende tradizionali. Silvia Brunetti accompagnerà l’ascolto con le note del suo violino.

Inoltre, la fattoria didattica di Valli Unite propone un laboratorio creativo dedicato ai semi e al loro ciclo vitale. Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando il 328/0013153

“Da giugno ad oggi – spiegano gli organizzatori – stimiamo di aver coinvolto nelle attività del Festival circa 500 bambini e le loro famiglie: molti di loro sono arrivati da Genova, da Milano o da altre città per scoprire i libri che abbiamo presentato, sapendo che li avrebbe accolti una valle magica e incontaminata, dove la ‘selvatichezza’ è ancora un valore, perché capace di riportarci alla nostra natura più profonda e più pura, proprio come riesce a fare la letteratura per ragazzi” .

Il comitato organizzativo ha in programma la seconda edizione di Sarvego Festival. Già da settembre inizierà a lavorare per selezionare nuovi libri, nuovi autori e un nuovo tema da proporre a grandi e piccoli nell’estate 2022.

Sarvego Festival è organizzato da: Associazione Il Paese degli Spaventapasseri, Associazione Roba da Streije, Proloco di Roccaforte, Mongiardino, Albera e Cabella, Museo della Resistenza, Biblioteche di Albera, Cabella e Carrega. In collaborazione con Andersen, Rivista e Premio dei libri per ragazzi, Fondazione Edoardo Garrone, Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese. Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comuni di Albera, Cabella Cantalupo, Carrega, Mongiardino, Roccaforte , Rocchetta, Unione Montana Terre Alte, A.N.P.I., Sistema Bibliotecario Novese, Nati per Leggere.