Val Borbera: ubriaco alla guida, provoca un doppio incidente.

Era talmente ubriaco da aver invaso con la sua auto la corsia opposta, causando un un incidente. È successo in Val Borbera, protagonista un ragazzo di 27 anni. Il giovane stava procedendo lungo la strada provinciale 140 e all’improvviso ha perso il controllo della macchina, coinvolgendo nell’incidente altre due veicoli che procedevano nel senso inverso, urtati entrambi.

I carabinieri di Serravalle Scrivia hanno potuto constare che l’uomo si era messo alla guida con un tasso alcoolemico pari a 1,33 g/l. Per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza. La sua auto è stata posta sotto fermo amministrativo e la patente di guida ritirata.