Val Lemme: in un video la devastazione che arriverà con le torri eoliche a Borlasca.

Le immagini realizzate dal Comitato per la salvaguardia dei crinali della Valle Scrivia e della Val Lemme per spiegare cosa accadrà.

Un video per descrivere cosa accadrà tra Val Lemme e Valle Scrivia se partiranno i lavori dell’impianto eolico previsto sul crinale tra il monte Porale e Borlasca, in località Pinceto, nel Comune di Isola del Cantone. Lo ha realizzato il Comitato per la salvaguardia dei crinali della Valle Scrivia e della Val Lemme costa di Popein – monte Porale – Monte Poggio. Sono previste cinque torri eoliche, alte 150 metri (10 Mw la potenza complessiva) e per trasportarle sul crinale sarà realizzata una maxi strada in val Barca, a Voltaggio, ampliando quella esistente.

Il video racconta l’impatto che tutti questi interventi avranno sul territorio e spiega come le amministrazioni locali liguri e piemontesi abbiano già autorizzato il progetto, strada compresa. Per questo i cittadini riuniti nel comitato hanno impugnato tutti gli atti.