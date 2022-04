Vasto incendio a Mongiardino Ligure: intervenuto un canadair dalla Liguria

Nella giornata di oggi, 19 aprile, dalle 13,50 circa, nel comune di Mongiardino Ligure, in località Costa Salata, un incendio ha interessato una vasta zona boscata. A contrastare il rogo sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco del Comando di Alessandria ed una proveniente dal Comando di Genova, oltre a diverse squadre AIB (corpo volontari antincendi boschivi). Considerata la zona impervia è stato necessario l’intervento di un canadair dei Vigili del Fuoco proveniente dalla Liguria. Nella serata si sono concluse le ultime operazioni di bonifica dell’incendio che ha interessato una superficie di circa due ettari. Sul posto Carabinieri Forestali ed, a coordinare le squadre di terra ed il mezzo aereo, il DOS (direttore delle operazioni di spegnimento) dei Vigili del Fuoco in accordo con il CO AIB (coordinatore personale AIB).