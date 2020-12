Bastano venti centimetri di neve per far chiudere le autostrade ai camion. Autostrade per l’Italia (Aspi) ha infatti comunicato lo stop ai mezzi pesanti, in accordo con la Polizia Stradale, “per agevolare le operazioni dei mezzi antineve”. Impossibile per i tir con peso superiore alle 7,5 t entrare nelle autostrade A26 tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e la Diramazione Predosa-Bettole; A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova e tra il bivio per la A12 e Serravalle Scrivia verso Milano. Regolazione del traffico per tutti i veicoli tra la Diramazione Predosa-Bettole e Serravalle verso Genova. A Vignole Borbera il casello A7 è rimasto chiuso temporaneamente.