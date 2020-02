Da novembre un’intera zona di Gavi è senza illuminazione pubblica. In via Cavalieri di Vittorio Veneto e nelle strade limitrofe la gente, dopo il tramonto, deve camminare con le torce in mano. Un disagio pesante per tutti gli abitanti, in termini di sicurezza, specie per gli anziani. Le luci, in tutti questi mesi, si sono accese e spente più volte ma è soprattutto il buio a farla da padrone. “Sinceramente – dicono gli abitanti – abbiamo paura a camminare di notte in quelle condizioni. Dobbiamo tenere le torce accese per evitare di inciampare e per farci vedere dalle auto che spesso sfrecciano a tutta velocità. È una situazione insostenibile. Non è immaginabile che siano passati quasi quattro mesi senza che il problema sia stato risolto”. “Ormai – dicono altre persone – ci siamo rassegnati a vedere il buio pesto fuori casa, nonostante le innumerevoli segnalazioni”.

Enel, interpellata sulla difficile situazione, spiega: “Via Cavalieri di Vittorio Veneto fa parte di un impianto che ha più vie che fanno riferimento a un unico quadro comando. Si è verificato un guasto nella linea interrata molto ramificata, la cui conformazione particolare ha reso difficoltoso individuare il tratto di linea guasto. Pochi giorni fa la nostra impresa ha posato una linea aerea provvisoria nella via in questione. L’intervento proseguirà con la posa di un quadro comando per separare in modo definitivo Via Pietro Nattino, via limitrofa sulla quale saranno necessari probabilmente ulteriori interventi. I tecnici di Enel Sole si stanno operando per ridurre al minimo i disagi per i cittadini. A meno di nuovi elementi – conclude l’azienda – che potrebbero emergere nel corso della riparazione, contiamo di terminare i lavori a giorni”.