“Albert Einstein diceva che “la crisi porta progressi, che la creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura, che nella crisi sorgono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie””. Massimo Merlano usa le parole del grande scienziato per presentare il progetto “Via Rinascimento”, presentato sabato 17 luglio a Gavi, nel teatro civico, a partire dalle 10, alla presenza degli assessori regionali Vittoria Poggio (Commercio e turismo) e Marco Protopapa (Agricoltura), al quale prenderà parte, tra gli altri, Paola Casagrande, direttore regionale Turismo, cultura e commercio. “Il progetto – dice il presidente del Consorzio turistico “Terre dei Fausto Coppi” – parte da qui: dal ritorno dei turisti, dal fatto che la Regione Piemonte ha approvato i quattro Distretti del Commercio nel nostro territorio (Novi nel Cuore; Shopping & Natura (Serravalle, Arquata, Val Borbera); Gavishire (Gavi e i Comuni della docg); I Borghi dei Campionissimi (Pozzolo capofila con Cassano, Villalvernia, Castellania, e Comuni contigui), per un totale di 31 Comuni.

Poi ancora nuove strategie sul turismo territoriale (come Wine Tour) che il Consorzio Turistico sta preparando; la ripartenza dei voucher vacanze che, seppure in misura minore rispetto allo scorso anno, rimangono sempre un momento propositivo importante e gradito. Basti ricordare che lo scorso anno il Consorzio ha emesso oltre 2.100 voucher (media 2,6 persone) per oltre 5.500 presenze per tre giorni. Parleremo di evoluzione dell’agricoltura, della necessità di avere prodotti di alta qualità; del recupero di terreni e immobili fatiscenti per lo sviluppo dell’Albergo Diffuso e la creazione del Parco delle Api”. Nel pomeriggio, alle 15, gli assessori regionali inaugureranno il grande ledwall (schermo di 2,50 x 2,00 metri) che il Consorzio Turistico ha posizionato al Serravalle Designer Outlet, nella sala della Guest Service, punto di arrivo dei turisti. Sarà la “Porta del Piemonte” per trasmettere con slides e filmati emozioni delle nostre bellezze regionali (e quelle di casa nostra) ai visitatori italiani e stranieri che arrivano qui da oltre 50 Paesi del mondo.

“Un confronto interessante e ci auguriamo produttivo – spiega ancora Merlano – che toccherà vari temi quali la necessità di formare nuovo personale come guide e accompagnatori, ma anche una semplificazione normativa per i piccoli produttori agricoli; la possibilità per i Comuni di intervenire sugli immobili degradati. Parleremo di promozione turistica, della proficua collaborazione con il Serravalle Outlet; di Casa Coppi luogo di una storia diventata leggenda e devozione; di ospitalità e ristorazione familiare”. Sabato, dopo i saluti del sindaco di Gavi, Carlo Massa, e del Presidente del Consorzio di Tutela del Gavi, Maurizio Montobbio, sarà Massimo Merlano (presidente anche di Ascom-Confcommercio Novi Ligure) a raccontare i temi e le proposte di sviluppo. Relatori su argomenti tematici sono l’Architetto Gea Fravega (Tourism manager del consorzio turistico) sul tema degli immobili fatiscenti; Orietta Alice (presidente Coldiretti Novi e AD Cantina Produttori del Gavi) tratterà l’Agricoltura del Futuro; Massimo Martina (vicepresidente consorzio turistico e chef internazionale) parlerà della “Bellezza del Cibo”; Sabina Piacenti (tourism manager Serravalle Designer Outlet) sulla collaborazione integrata fra commercio e turismo. Chiude il meeting l’intervento degli assessori regionali. “Per il territorio – conclude Merlano – si presenta una occasione straordinaria per scrivere e disegnare il nostro futuro. La nostra “Via Rinascimento” sarà virtuosa e benefica se con animo determinato sapremo rendere preziosi i valori, l’arte e la cultura della nostra tradizione. Che sia ardua non c’è dubbio, ma un posto al sole bisogna guadagnarcelo”.